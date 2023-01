Hollywood-stjerne i alvorlig ulykke: Nu er der nyt

Skuespilleren Jeremy Renner er hjemme fra hospitalet, efter at han blev kvæstet under en sneplov nytårsdag.

Det skriver CNN på baggrund af et tweet.

Her svarede Jeremy Renner ifølge mediet på et opslag delt af folkene bag serien 'Mayor of Kingstown', som skuespilleren medvirker i, at han var meget spændt på at se afsnit 201 med sin familie derhjemme.

Ulykken skete, da Jeremy Renner var ved at rydde sne i en indkørsel i den amerikanske delstat Nevada, hvor han bor.

Et par dage efter ulykken takkede Jeremy Renner sine fans for alle deres hilsner og delte et billede fra hospitalssengen. Foto: Jeremy Renner Via Instagram/Reuters

Skuespilleren blev indlagt i kritisk, men stabil tilstand.

I alarmopkaldet blev det berettet, at Jeremy Renners øverste del af torso var knust, og at han havde store vejrtrækningsvanskeligheder.

Skaderne har krævet flere operationer.

Nogle dage efter ulykken var Jeremy Renner i stand til at takke sine fans for deres hilsner og delte et billede fra hospitalssengen.

Her lå han også, da han 7. januar fyldte 52 år.

Gennem sin karriere har Jeremy Renner været nomineret til to Oscar-statuetter.

I 2010 var han nomineret for Bedste Mandlige Hovedrolle i filmen 'The Hurt Locker'. Året efter var han igen nomineret til en Oscar, denne gang i kategorien Bedste Mandelige Birolle i filmen 'The Town'.

Han har også optrådt som superhelten Hawkeye i flere Marvel-film.