Hollywood-stjerne i stormvejr: Nu forklarer hun sig

Man skal passe på med, hvad man siger, når hele verden følger med i ens liv på afstand - især, når verden er ramt en pandemi, der ikke virker til at ville dø.

Det har 52-årige Jennifer Aniston måttet sande, efter at hun forleden i magasinet InStyle fortalte, at hun har givet venner og bekendte, som ikke er vaccineret eller som ikke har villet fortælle hende, om de er det, den kolde skulder.

Skeptiske fans

Det fik straks blandt andet hendes Instagram-følgere til at gå amok i skepsis. For hvorfor var hun dog bange for at omgås ikke-vaccinerede, når hun selv er blevet stukket og dermed er beskyttet med en corona-vaccine?

I erkendelsen af, at det er et ømtåleligt emne, gik Jennifer Aniston ifølge BBC News hurtigt til tasterne på Instagram med sit forsvar.

- Hvis du har varianten (Delta, red.), vil du stadig kunne give den til mig, selvom jeg er vaccineret, lyder det fra skuespillerinden, som fortsætter:

- Jeg bliver måske ganske lidt syg, skal ikke på hospitalet og jeg dør ikke af det. Men selv om jeg er beskyttet og ikke selv er i fare, kan jeg altså fortsat give smitten videre til andre mennesker, som måske ikke har fået vaccinen eller folk med dårligt helbred. Så ved at omgås ikke-vaccinerede, sætter jeg faktisk andres liv på spil, forklarer den bekymrede Aniston.

Noget kunne tyde på, at hun helst ser denne sag blive glemt hurtigst muligt. I hvert fald nøjedes hun med at poste svaret i sin Instagram-story, der forsvinder automatisk efter 24 timer.

Instagram er i øvrigt et relativt nyt fænomen for skuespilleren. I modsætning til de fleste af hendes lige så berømte kollegaer, fik hun først oprettet en profil på platformen så sent som i 2019.

Til gengæld gjorde hun det med manér. I den forbindelse slog hun således en rekord (som dog siden er blevet overgået), da hun som det første postede et billede af sig selv og sine 'Venner'-medspillere fra en privat sammenkomst.

Det gav hende fem millioner følgere på bare 12 timer...