Hollywood-stjerne indgår forlig i voldtægtssag

Den kendte skuespiller Cuba Gooding Jr. har indgået forlig med en unavngiven kvinde, der beskyldte ham for at have voldtaget hende på et hotelværelse i New York City i 2013.

Det skriver BBC.

De nærmere detaljer omkring forliget er pt. ikke tilgængelige.

Nyheden om forliget kommer lige før at man skulle til at udvælge en jury i forbindelse med en føderal civil retssag, der var forventet at indeholde meget skadelige vidneudsagn mod den 55-årige Hollywood-stjerne.

Oscar-vinderen har derimod selv insisteret på, at der var konsensus omkring hans omgang med kvinden, og at der var samtykke til sex.

Det er langt fra første gang, at skuespilleren er under anklage.

Siden 2019 har over 30 kvinder stået frem og anklaget den prisvindende skuespiller Cuba Gooding Jr. for at have tiltvunget sig berøringer af seksuel karakter.

I 2022 erklærede skuespilleren sig skyldig i to af sagerne.

Cuba Gooding Jr. har spillet med i masser af populære film siden debuten i midten af 1980'erne.

Mest kendt er han nok for 'Jerry Maguire', 'Outbreak' og 'Mænd af ære'.

