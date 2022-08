Hollywood-stjerne indrømmer: Har været alle sine partnere utro

Med ærlighed kommer man længst.

Det lader til at være mottoet, skuespilleren Shia LaBeouf lever efter.

I et nyt interview i podcasten 'Real Ones' åbner ham nemlig op om anklagerne om psykisk og seksuelt misbrug, som han er anklaget for at sin ekskæreste; sangeren FKA Twigs.

Uden specifikt at navngive hende sagde LaBeouf: 'Jeg sårede den kvinde. Og undervejs sårede jeg mange andre mennesker, og mange andre mennesker før den kvinde'.

36-årige LaBeouf har afvist beskyldningerne, og første retsdag i sagen er først 17. april 2023, men i interviewet greb skuespilleren muligheden for at gå til bekendelse med andre synder.

Han fortæller blandt andet, at han har en 'lang liste over mennesker, som jeg skal gå bodsgang hos', og han indrømmer, at han har været 'enhver kvinde jeg nogensinde har været sammen med utro'.

Giver sig selv det glatte lag

I interviewet vender skuespilleren altså pilen mod sig selv. Og han tager fløjlshandskerne af, når han skal berette, hvor dumt et svin, han synes, han har været.

- Jeg var et lystsøgende, egoistisk, selvcentreret, uærligt, hensynsløst, frygtsomt menneske.

- Jeg sårede mange mennesker, og det er jeg fuldstændig klar over. Og jeg kommer til at skylde for det resten af mit liv.

Fremadrettet ønsker Shia LaBeouf, at han kan være mere til nytte, end han synes, han har været indtil nu. Og så retter han også en kritik af både sig selv men også hele sit køn, som han mener burde tage mere ansvar.

- Når jeg tænker på, hvad mit liv er blevet til, og hvad det er nu i forhold til, hvad mit formål er nu ... Jeg skal være nyttig.

- Og når jeg ser på MeToo-miljøet, er der ikke mange fyre, der tager ansvar.