Hollywood-stjerne: Jeg var deprimeret

Filmen 'The Hours', der gav Nicole Kidman en Oscar, blev indspillet, da hun selv var et sårbart sted i sit liv

Skuespillerinden Nicole Kidman led selv af en slags depression, da hun spillede rollen som Virginia Woolf i kølvandet på skilsmissen fra Tom Cruise.

Det fortæller hun ærligt i et interview med BBC Radio 4’s ’This Cultural Life’, der bliver offentliggjort 1. januar. The Independent har dog fået lov at bringe lidt af interviewet.

Nicole Kidman vandt en Oscar for hendes portrættering af forfatteren, der begik selvmord, i 2002-filmen ’The Hours’, som også havde Meryl Streep og Julianne Moore på rollelisten.

Woolf led af mentale problemer, og Nicole Kidman fortæller, at hun insisterede på at selv at indspille scenen, hvor Woolf begår selvmord uden brug af en stunt double.

- Jeg ved ikke, om jeg overhovedet tænkte på faren ved det. Jeg tror bare, at jeg var så opslugt af hende, fortæller Nicole Kidman.

- Jeg var selv et sted, hvor noget var blevet fjernet, deprimeret og ikke i min egen krop, forklarer hun om de følelser, hun selv havde på tidspunktet.

Præstationen gav Nicole Kidman en Oscar for bedste kvindelige skuespiller. Foto: Ritzau Scanpix

Tog hensyn

Optagelserne fandt sted året efter skilsmissen fra Tom Cruise.

- Så tanken om Virginia, der kom igennem mig, jeg var stort set helt åben for, at det kunne ske, og jeg tror, at instruktøren var meget blid over for mig, fordi han vidste det. Jeg var åben over for at forstå det, hvilket jeg tænker nok er det smukke ved livet som skuespiller, siger Nicole Kidman i interviewet.

For nylig fortalte Nicole Kidman også i et interview, at hun ofte føler sig meget ’melankolsk’.

Adspurgt hvad det sidste, der fik hende til at græde, var, lød svaret:

- Det er for personligt. Men ja, jeg græder. Jeg prøver at lægge låg på, men alt er virkelig trist.