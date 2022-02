Hollywood-stjerne med opsang til USA

Sean Penn påpeger, at USA ikke kan være det bekendt, at Ukraine skal kæmpe alene mod Rusland

Den verdenskendte skuespiller og instruktør Sean Penn, der i øjeblikket befinder sig i Ukraine for at filme en dokumentar om Ruslands invasion af landet, har krigen helt tæt inde på livet.

Torsdag deltog han ifølge Variety i et pressemøde i hovedstaden i Kiev, hvor regeringens embedsmænd talte ud om den russiske invasion. Og allerede dagen efter opfordrede 61-årige Penn USA til at tage kampen mod Rusland op sammen med Ukraine.

Her ses Sean Penn til pressemøde om den russiske invasion. Foto: Ritzau Scanpix

Stå sammen med Ukraine

'Det er allerede en brutal fejltagelse med de liv, der er gået tabt, og hjerter, der er blevet knust. Hvis han ikke giver efter, tror jeg, at hr. Putin vil have begået en yderst forfærdelig fejltagelse for hele menneskeheden,' sagde skuespilleren og tilføjede:

'Præsident Zelensky og det ukrainske folk har vist sig som historiske symboler på mod og principper. Ukraine er afgørende for drømmenes demokratiske omfavnelse. Hvis vi tillader landet at kæmpe alene, er vores sjæle som Amerika tabt.'

Det er ikke første gang, at den Oscar-vindende skuespiller besøger Ukraine for at filme til sin dokumentar.

Tilbage i november var han ligeledes i landet, dengang i den nu invaderede Donetsk-region, hvor han besøgte tropperne ved fronten.