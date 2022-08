Hollywood-stjerne overrasker: Medvirker i 'Løvens hule'

Det er nu blevet officielt, at den amerikanske stjerneskuespiller Gwyneth Paltrow skal være gæstedommer i den nye sæson af 'Shark Tank'.

Det skriver Deadline.

'Shark Tank' er den amerikanske version af 'Løvens hule'. Programmet går ud på, at iværksættere kan komme ind og præsentere deres startup-virksomheder og idéer foran et panel af kyndige forretningsmænd og kvinder og dermed håbe på at få en investering med hjem.

Det er ikke første gang, at Gwyneth Paltrow skal sidde som mulig investor på tv. Tilbage i 2017 var hun med i et lignende amerikansk program, som hedder 'Planet of the Apps'. Programmet minder en del om 'Shark Tank', men fokuserer hovedsageligt på techvirksomheder.

Skabte sit eget brand

Hvis man ikke ved så meget om skuespillerinden, ud over hvilke film hun har været med i, så kan det måske virke lidt underligt, at hun skal agere forretningskvinde og investor i et tv-show. Men faktisk grundlagde stjernen tilbage i 2008 sin egen virksomhed ved navn Goop.

Goop er et livsstils- og wellnessbrand, som sælger alt fra alternative behandlinger og madlavningsudstyr til vitaminer og vibratorer. Brandet har også sin egen serie 'The Goop Lab' på Netflix, som udkom i 2020.

Skuespilleren har været administrerende direktør i forretningen siden 2016.

En af de ting, som GOOP sælger, er blandt andet dette lys, som angiveligt dufter af Gwyneth Paltrows egen orgasme. Pr-foto

Udskældt brand

En del af det, som Goop sælger, er alternative behandlingsmetoder. Og det har både Gwyneth Paltrow og brandet været under heftig kritik for førhen.

Tilbage i 2020 da 'The Goop Lab' udkom, kritiserede den administrerende direktør af det nationale sundhedsvæsen i Storbritannien, Simon Stevens, stjernen og brandets tilgang til behandlinger. Dette skrev Daily Mail om.

'Gwyneth Paltrows mærke sælger 'psykisk vampyr-frastøder', siger 'kemiske solcremer er en dårlig idé' og promoverer tarmrensning og 'gør-det-selv'-kaffe-lavement-maskiner, på trods af at de bærer en betydelige risiko for helbredet, og at det nationale sundhedsvæsens råd klart og tydeligt siger, at 'der ikke er nogen videnskabelige beviser, der peger på, at der er nogen som helst sundhedsværdi i tarmskylninger.'

Sådan udtalte Simon Stevens ved en officiel begivenhed tilbage i 2020.

Goop svarede dengang, at de tog kritikken meget seriøst. Der har ikke været sendt nye afsnit af 'The Goop Lab' siden, men derudover trives forretningen altså stadigvæk, også selvom de fortsæt sælger alternative behandlingsmetoder.

'Shark Tank' kan streames på tjenesten Amazon Prime Video fra 23. september.

