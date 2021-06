Hollywood-stjerne ramt af kræft

'Modern Family'-stjernen Jesse Tyler fortalte i 2015 ærligt på sin Instagram-profil, at han var blevet opereret i ansigtet, efter hans hudlæge havde konstateret, at han var blevet ramt af hudkræft omkring kinden.

Efter operationen blev han erklæret rask, men nu er kræften atter vendt tillbage.

Det fortæller den 45-årige Hollywood-stjerne i et opslag på Instagram.

'Det her er en reminder om at huske at gå til hudlæge - især hvis du er lys i huden, som jeg er. Det ender altid med, at jeg får noget fjernet, når jeg tager afsted', skriver han og fortsætter:

'I dag tog de en lille smule hudkræft, som de har fundet', lyder det videre i opslaget, hvor skuespilleren også deler et billede af det område i ansigtet, hvor han denne gang har fået kræft fjernet.

I opslaget fortæller Jesse Tyler, at lægerne heldigvis har opdaget kræften i et meget tidligt stadie.

'I skal ikke være bekymrede. Jeg opdagede det tidligt, og det kommer til at gå fint. Husk at brug solcreme. Solfaktor 1000 til mig', skriver han videre som en opfordring til sine mange følgere.

Jesse Tyler er især kendt fra sin rolle i 'Modern Family'. Foto: Richard Cartwright/Getty Images

Mange hilsner

Under opslaget vælter det ind med hilsner og ønsker om god bedring til den kendte skuespiller, der spiller rollen som Mitchell Pritchett i den populære serie.

Blandt andre den kendte instruktør Jake Wilson har sendt kærlige hilsner i retning af Tyler.

'Sender dig en masse kærlighed. Tak for påmindelsen.'

Også 'New Girl'-skuespilleren Zooey Deschanel sender en hilsen i retning af Jesse Tyler.

'Solfaktor en million!!!! Og hatte - så mange hatte', skriver hun.

Også Jesse Tylers mand, Justin Mikita, husker i kommentar følgerne på vigtigheden af at gå til hudlægen regelmæssigt. .