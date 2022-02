Hollywood-stjerne skal giftes

Abigail Breslin skal giftes.

Det afslører Hollywood-stjernen, der blandt andet har medvirket i film som 'Little Miss Sunshine', 'Definitely, Maybe' og 'Signs', i et opslag på Instagram.

Her viser hun ringen frem og afslører med teksten, at der ikke var tvivl hos hende, da kæresten, 31-årige Ira Kunyansky, friede.

'Hun sagde JA!' skriver hendes forlovede på Instagram, hvor han har delt en række billeder af det store øjeblik.

Parret har været kærester i små fem år.

Oscar-nomineret som tiårig

25-årige Abigail Breslin fik sin debut som skuespiller, da hun som seksårig medvirkede i M. Night Shyamalan-filmen 'Signs'. Forinden da var hun kendt fra en række reklamer på amerikansk tv.

Fire år efter debuten som filmskuespiller opnåede hun stor anerkendelse for sin rolle i 'Little Miss Sunshine'. Her blev hun som tiårig nomineret til en Oscar for bedste kvindelige birolle, men hun vandt ikke prisen.

Siden har hun haft større og mindre roller i en række kendte film og tv-serier. Blandt andet kunne hun sidste år opleves i filmen 'Stillwater' med Matt Damon i hovedrollen.