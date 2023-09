Hollywood-stjerne står frem: Udsat for incest

Den franske skuespillerinde Emmanuelle Béart var et offer for incest som barn

I en ny dokumentar står Emmanuelle Béart, der er kendt fra filmen ‘Mission: Impossible’ står nu frem og fortæller, at hun gennem sin barndom oplevede noget, som ingen andre børn bør opleve.

Hun var et offer for incest.

Det fortæller hun om i dokumentaren 'Such a Resounding Silence' skriver BBC.

Béart, der vandt en eftertragtet César-filmpris for Manon des Sources fra 1986, havde først ikke tænkt sig at stå frem med sine oplevelser, og i starten var hun blot med til at instruere dokumentaren.

- Men deres ærlighed og deres mod gav mig også lyst til at sige fra, siger Mission Impossible skuespilleren

I en tale på en pressekonference tirsdag fortalte meddirektør Anastasia Mikova journalister, at den påståede krænker ikke var Béarts far. Béart har valgt ikke at navngive sin krænker, fordi hun mener, at det ikke er filmens formål.

Den franske skuespillerinde har utallige nomineringer og priser bag sig. Foto: Joel C Ryan / Ritzau Scanpix

Bedstemor reddede hende

Hun siger, at overgrebene stod på fra hun var 10, til hun var 14 år. Det var hendes bedstemor, der i sidste ende reddede hende.

I dokumentaren henvender hun sig direkte til sin krænker og siger:

- Da min far, min mor og mine venner ikke lagde mærke til noget, kunne du gøre dette igen, og det gjorde du gennem fire år

Emmanuella Béart har været berømt i Frankrig i flere årtier takket være film som 'Manon of the Spring', 'A Heart in Winter' og 'Nelly and Mr Arnaud'. Hun har også nåede et globalt publikum med roller i film som 'Mission Impossible' og '8 Women'.

Dokumentaren bliver vist på the M6 channel 24 september.