Hollywood-stjernen Frederic Forrest er død

Skuespilleren Frederic Forrest er død i en alder af 86 år. Dødsårsagen er endnu ukendt.

Det tweeter Hollywood-legenden Bette Midler, som spillede sammen med Frederic Forrest i den anmelderroste og prisbelønnede 'The Rose' fra 1979.

'Den store og højtelskede Frederic Forrest er død. Tak til alle hans fans og venner for støtten i de seneste måneder', skriver hun og fortsætter:

'Han var en bemærkelsesværdig skuespillere og et fantastisk væsen, og jeg var heldig at have ham i mit liv'.

Den Oscar-nominerede skuespiller fik i 1979 rollen som Jay 'Chef' Hicks i Francis Ford Coppolas klassiske krigsfilm 'Apocalypse Now'.

Og det var samme år, han blev nomineret til en Oscar for sin præstation over for Bette Midler i 'The Rose'.

Skuespilleren medvirkede i et hav af film og serier op gennem 80'erne, 90'erne og 00'erne. Her i blandt titler som 'Valley Girl', 'Lassie' og '21 Jump Street'.

Frederic Forrest efterlader sig hverken partner eller børn.