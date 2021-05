Hollywood-stjernen Norman Lloyd er død: Blev 106 år

Efter en lang og flot karriere har Norman Lloyd trukket vejret for sidste gang.

Skuespilleren og produceren døde 10. maj i en alder af 106 år. Det bekræfter en familieven over for Deadline, der fortæller til mediet, at Norman Lloyd sov stille ind i sit hjem i Los Angeles.

Skuespilleren har et hav af roller bag sig i både film, teater og tv-serier siden debuten som skuespiller i 1923. Blandt andet var han i 1989 med i den Oscar-nominerede Robin Williams-film 'Dead Poets Society' - der fik den danske titel 'Døde poeters klub'. Her spillede han rollen som mr. Nolan.

Norman Lloyds cv tæller også mindre roller i serier som 'Murder, She Wrote', 'The Twilight Zone' og Star Trek: The Next Generation'. Foto: Rich Fury/Ritzau Scanpix

I 1942 spillede han nazi-agent i Alfred Hitchcock-film 'Saboteur', hvilket - udover at være startskuddet til en lang og flot karriere på skærmen for Norman Lloyd - blev startskuddet til et langt samarbejde og venskab mellem de to.

Derudover havde han en større rollen i hospitalsserien 'St. Elsewhere', der løb fra 1981 til 1988. Her spillede han lægen Daniel Auschlander.

Rollerne blev færre, som alderen skred frem, men han fortsatte med at arbejde. Selvom han havde rundet de 100 år, var han i 2015 med i Judd Apatow-komedien 'Trainwreck', hvor Amy Schumer og Bill Hader havde hovedrollerne.

Norman Lloyd blev i 1936 gift med skuespiller og instruktør Peggy Craven, som han forblev sammen med, indtil hun døde efter 75 års ægteskab i 2011. Dengang var hun 98 år. Parret fik to børn - heriblandt skuespillerinden Josie Lloyd, der døde i 2020 i en alder af 80 år.