Hollywood-stjernes bizarre allergi

Mange kender til den irriterende kilden i næsen, der kan opstå, når pollensæsonen tager sin begyndelse i foråret.

Men for Hollywood-stjernen Josh Radnor, der særligt er kendt fra tv-hittet 'How I Met Your Mother', hvor han spiller Ted Mosby, er det noget andet, der udløser kilden, kradsen og nys.

Han fortæller i et nyt i interview med People Magazine, at han for nyligt har opdaget, at han må have 'en eller anden form for mælkeallergi'.

- Når jeg spiser is, nyser jeg i tyve minutter. Det er frygteligt, for jeg elsker is, siger den 48-årige skuespiller i interviewet og fortsætter:

- Jeni's Ice Cream er fra Columbus, Ohio, som er min hjemby, og jeg elsker deres variant med saltkaramel. Jeg vil ikke engang tale om det, det er så sørgerligt.

Poeple Magazine citerer i deres interview mediet Very Well Health og skriver, at nys efter at have indtaget fødevarer kan have mange årsager. Deriblandt også fødevareallergier.

Det sker, når immunsystemet fejlagtigt reagerer på proteiner i specifikke fødevaregrupper, som om de var farlige, skriver de.

'How I met Your Mother', der blev vist på tv fra 2005 til 2014, er i dag stadig populær på Netflix. Foto: Allstar Picture Library

'How I Met Your Mother' var et stort hit i sin tid, og det betød også, at Netflix i 2022 lancerede en spinoff-serie med titlen 'How I Met Your Father'.

Denne gang er det dog - som titlen antyder - moren, der vil fortælle sine børn, hvordan hun mødte deres far.

Serien blev ikke specielt godt modtaget, da den blandt andet blev anklaget for at være usjov og ude af trit med, hvad der fungerer så mange år efter den originale serie.

Den blev alligevel forlænget med en sæson to, der kommer i 2023.