Hollywood-veteran død

Hollywood-stjernen Carole Cook døde onsdag af hjertesvigt i Beverly Hills.

Det fortæller hendes mand Tom Troupe ifølge Deadline.

Dødsfaldet sker blot få dage inden, hun ville være fyldt 99 år søndag.

Hendes karriere strakte sig over mange årtier og inkluderede både store roller på Broadway, ligesom hun også var kendt for at være tv-stjernen Lucille Balls protegé.

Carole Cook spillede med i både 'The Lucille show' og 'Here's Lucy'. Hun havde også roller i film som 'The Incredible Mr. Limpet' og 'American Gigolo'. Hun spillede ligeledes bedstemor i 'Sixteen Candles', der på dansk er kendt som 'Abefest for viderekomne'.

Hun lagde desuden stemme til farmeren Pearl i Disneys tegnefilm 'De Frygtløse: The Muuhvie'.

Hun efterlader sig sin mand samt stedsøn Christopher Troupe og søster Regina Cocanougher.