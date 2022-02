Hollywoodpar med millioner til ukrainske flygtninge

Den nuværende situation i Ukraine har fået både regeringsledere, virksomheder og kendte til at reagere. Og nu melder skuespillerparret Blake Lively og Ryan Reynolds sig også på banen.

De opfordrer begge til, at folk donerer penge til de ukrainere, som nu er på flugt.

- På 48 timer er utallige ukrainere tvunget til at flygte fra deres hjem til nabolande. De har brug for beskyttelse, skriver Ryan Reynolds på sin twitterprofil med et retweet til UNRefugeeAgency, som hjælper flygtninge.

I det delte retweet fra UNRefugeeAgency fremgår det, at parret vil matche hver dollar fra private donationer med op til i alt 6,6 millioner kroner.

Den 45-årige 'Deadpool'-stjerne, Reynolds, skriver yderligere:

- De behøver beskyttelse. Når du donerer, vil vi matche din donation og på den måde fordoble støtten op til i alt én million dollar.

Blake Lively og Ryan Reynolds har været gift siden 2012 og har tre børn sammen. Foto: Mario Anzuoni/REUTERS

Også Blake Lively har delt et lignende opslag på sin instagramprofil, hvor hun ligeledes motiverer folk til at donere ved at fordoble alle donationer.

- UNRefugeeAgency er på stedet og hjælper 50.000+ ukrainere, som er flygtet fra deres hjem på mindre end 48 timer. UNRefugeeAgency sørger for livreddende hjælp og arbejder også sammen med nabolande for at skabe sikkerhed for disse familier, skriver Blake Liverly.