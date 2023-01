Hollywoodstjerne afslører: Blev voldtaget som ung

Skuespiller Brooke Shields afslører i en ny dokumentar, at hun blev voldtaget, da hun var i 20'erne og forsøgte at bryde igennem i Hollywood

I en dokumentar, som fik premiere på Sundance Film Festival, fortæller skuespilleren Brooke Shields, at hun blev voldtaget, da hun var i 20'erne.

Dokumentaren hedder 'Pretty Baby', og her fortæller hun, at overgrebet fandt sted i 1987, kort efter at hun havde færdiggjort sin uddannelse på college.

Det skriver flere medier, heriblandt PageSix.

Hun ville tilbage til Hollywood, efter at hun havde fået sit gennembrud syv år tidligere i filmen 'Den blå lagune'. Derfor mødtes hun med en mand, som hun skulle tale med om fremtidige projekter.

De to spiste en middag sammen, og hun fortæller, at han efterfølgende overtalte hende til at tage med ham tilbage til hans hotel, fordi han ville ringe og bestille hende en taxa derfra.

Her ses Brooke Shields tilbage i 1980 i sin hovedrolle i 'Den blå lagune'. Foto: Cinetext

Manden forsvandt kortvarigt på hotelværelset, og hun samlede i stedet en kikkert op, som hun brugte til at kigge på nogle personer, som spillede volleyball uden for hotellet.

Da hun fjernede kikkerten fra sine øjne, var manden tilbage på værelset - splitterravende nøgen. Han stod helt op ad hende og tog fat om hende, og hun fortæller, at hun ikke gjorde modstand, fordi hun var bange for, hvad han ville gøre.

- Jeg kæmpede ikke så meget imod. Det gjorde jeg ikke. Jeg frøs bare fuldstændig. Jeg tænkte på, at et nej burde have været nok, men så tænkte jeg bare, 'hold dig i live, og slip væk', så jeg lukkede det bare ude af mit sind.

Det overgrebet var sket, forlod hun hotellet og græd hele vejen i taxaen hjem til sin ven. Hun fortæller i dokumentaren, at hun i lang tid følte sig skyldig, fordi hun havde drukket vin til maden og var gået med ham op på hotellet, så hun tænkte, at hun havde sendt forkerte signaler.

Derfor tog det mange år, før hun fik bearbejdet traumet fra voldtægten. Hun har på intet tidspunkt sat navn på manden.