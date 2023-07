Hollywoodstjerne afsløret: Sygelig diæt

Om få dage er der dansk premiere på den stort anlagte 'Oppenheimer', der er instrueret af Christopher Nolan, som også gav filmfans store hits som 'Interstellar', 'Inception' og 'Batman'-trilogien op gennem 00'erne.

Og lige så kompromisløs, som instruktøren har ry for at være i sin tilgang til sine film, ligeså kompromisløs viser hans hovedrolle i den nyeste film at være.

I 'Oppenheimer' spiller 'Peaky Blinders'-stjernen Cillian Murphy hovedrollen som manden, der opfandt atombomben. Og det er en rolle, der åbenbart krævede, at den 47-årige skuespiller skulle tabe sig voldsomt.

Cillian Murphy har haft flere biroller i Christopher Nolans tidligere film. Nu Indtager han hovedrollen i en Nolan-film for første gang. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

En mandel

Hans medspillere Emily Blunt og Matt Damon fortæller i et nyt interview med Entertaiment Tonight, at de altid inviterede Murphy med til middag, men at han gang på gang afslog for at holde sig til sin overordentligt restriktive diæt, som de færreste læger eller kostvejlere ville anbefale.

- Vi optog ude i ørkenen i New Mexico og spiste sammen hver dag. Vi inviterede også Cillian hver aften, men han mødte aldrig op, fortæller Emily Blunt i interviewet, mens Matt Damon overtager og afslører, hvad Cillian Murphy indtog i stedet:

- En mandel de fleste aftener. Eller en æbleskive. Han tabte sig så meget for rollens skyld, at han bare aldrig spiste aftensmad.

'Oppenheimer' er Christopher Nolans 12. film og handler om J. Robert Oppenheimer, der er kendt som 'atombombens far'.

I sidste uge udvandrede stjernerne fra filmens amerikanske gallapremiere i sympati med de strejkende manuskriptforfattere i Hollywood, der siden foråret har kæmpet for bedre løn og rettigheder.

