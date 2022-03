Hollywoodstjerne anholdt på karaokebar

Den amerikanske skuespiller Ezra Miller blev natten til tirsdag anholdt på en bar i Hawaii efter angiveligt at være gået amok over, at nogle af de andre gæster på baren sang karaoke.

Det skriver blandt andre New York Post.

Den 29-årige skuespiller, der er kendt for rollen som superhelten Flash i 'Justice League'-filmene og for roller i film som 'The Perks of Being a Wallflower' og 'Hvad med Kevin?', er blevet sigtet for offentlig uro og chikane.

Råbte og slog ud

'Efterforskningen har vist, at manden, der senere er blevet identificeret som Ezra Miller, blev ophidset, da flere bargæster begyndte at synge karaoke', lyder det ifølge mediet i politiets rapport, der fortsætter:

'Miller begyndte at råbe skældsord og tog på et tidspunkt mikrofonen fra en 23-årig kvinde, der sang karaoke. Senere slog Miller ud efter en 32-årig mand, der spillede dart. Barejeren bad flere gange Miller om at slappe af, men uden held'.

Ifølge New York Post betalte Ezra Miller efter sin anholdelse 500 dollars svarende til omkring 3.300 danske kroner i kaution og blev løsladt.

Miller, der siden 2020 har benyttet pronomenerne de og dem, er inden længe aktuel i biograffilmen 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore'.

I 2023 får filmen 'The Flash' premiere. I den spiller 29-årige Miller hovedrollen.