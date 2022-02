Hollywoodstjerne død: Kæmpede med demens

Den oscarnominerede amerikanske skuespiller og sanger Sally Kellerman er død - 84 år gammel.

Det beretter The Hollywood Reporter, som har fået dødsfaldet bekræftet af Kellermans søn, Jack Krane.

Sally Kellerman døde ifølge sønnen torsdag morgen på et plejehjem, hvor hun den senere tid har boet, fordi hun har været ramt af demens.

Stjernen var mest kendt for sin rolle som Margaret 'Hot Lips' Houlihan i filmen 'M*A*S*H' fra 1970. Rollen sikrede hende en nominering til den prestigefyldte Oscar-uddeling, og så sent som i 2016 fortalte hun, at fans stadig somme tider råbte 'Hej Hot Lips', når de så hende på gaden.

Sally Kellerman på den røde løber i 2015. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Derudover medvirkede Sally Kellerman blandt andet i komedien 'Back to School' fra 1986 og i en enkelt episode af 'Star Trek', hvor hun spillede Dr. Elizabeth Dehner, der ender med at ofre sit eget liv.

Kellerman har desuden medvirket i utallige tv-serier, film og lagt stemme til flere reklamer.

Foruden adoptivsønnen Jack, adopterede Sally Kellerman og hendes mand, Jonathan D. Krane, Jacks søster Hannah, der døde i 2016.

Derfor efterlader hun sig ikke andre familiemedlemmer end sin søn.