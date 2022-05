Hollywoodstjerne død: Nu reagerer kæresten

Torsdag kom det frem, at den amerikanske skuespiller Ray Liotta, der især er kendt for sin rolle i filmen 'Goodfellas', var død i en alder af 67 år.

Skuespilleren var ifølge en talsperson sovet stille ind i Den Dominikanske Republik, hvor han var i færd med optagelserne til filmen 'Dangerous Waters'.

Med ham i Den Dominikanske Republik var ifølge flere medier hans forlovede, Jacy Nitollo, der indtil nu har været tavs om sit tab. I et opslag på Instagram satte hun dog lørdag aften ord på tragedien.

'Mit liv de seneste par år har været intet mindre end magiske. Ray og jeg har delt en dyb kærlighed, som jeg vil bringe med mig i mit hjerte for evigt. Vi grinte dagligt, og vi var uadskillelige', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Kemien var vild på den bedste måde. Han var alt i verden for mig, og vi kunne ikke få nok af hinanden. Den slags kærlighed, man drømmer om. Han var det smukkeste menneske både indeni og udenpå, som jeg nogensinde har mødt...og selv det er en underdrivelse'.

Parret blev forlovet med hinanden i 2020. Ray Liotta efterlader sig desuden sin voksne datter, Karsen, som han havde med ekskonen, Michelle Grace.

Ray Liottas cv tæller film som 'John Q', 'Field of Dreams' og 'Something Wild', der sikrede ham en nominering til en Golden Globe. Sidste år medvirkede han også i filmen 'The Many Saints of Newark', en film, der fungerer som en såkaldt prequel til HBO-hitserien 'The Sopranos', der af mange regnes som en af verdens bedste tv-serier.

I 2005 modtog han en Emmy for bedste mandlige gæstestjerne i en dramaserie for sin rolle som Charlie Metcalf i 'ER', der på dansk er kendt som 'Skadestuen'.

Ray Liotta og Jacy Nittolo på den røde løber i 2020. Foto: Dave Bedrosian/Ritzau Scanpix

Ifølge IMDB havde skuespilleren gang i flere forskellige projekter op til dødsfaldet. Blandt andet kan han 8. juli opleves i Apple+-serien 'Black Bird', hvor han har en af de bærende roller.

Der er ifølge flere amerikanske medier ikke registreret noget mistænkeligt ved dødsfaldet.