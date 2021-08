Hollywoodstjerne overrasker i radioprogram

Matt Damon ringede uventet ind i et australsk radioprogram for med et glimt i øjet at sætte værten på plads

De fleste ville nok blive hylet ud af den, hvis de uventet blev ringet op af hollywoodstjernen Matt Damon - og særligt hvis det foregik live i radioen.

Den situation stod den australske radiovært Lauren Phillips i, da hun forleden sendte live i programmet 'Jase & Lauren' på den australske kanal Kiis.

I programmet lyder det fra Lauren Phillips, at hun ikke kender sine naboer personligt, og det får den amerikanske skuespiller til at gribe knoglen fra New York.

- Jeg hørte jer tale om dårlige naboer. Nu skal jeg fortælle jer, hvor dårlig en nabo Lauren er. Hun sagde lige, at hun ikke kender sine naboer, efter at have været til familiemiddag hos os hver aften i tre måneder, lyder det fra Matt Damon i programmet.

Forklaringen på, hvordan de to kender hinanden, skal ifølge det australske medie News.com.au findes i Matt Damons seks måneder lange ophold i Australien, hvor han i foråret var på optagelser til den kommende Marvel-film 'Thor: Love and Thunder'.

Her mødte de to hinanden gennem en fælles bekendt, skuespilleren Paul O'Brien.

50-årige Matt Damon er i øjeblikket biografaktuel i USA med filmen 'Stillwater', som endnu ikke har fået premiere i Danmark. I 2022 kan man desuden se Damon side om side med stjerner som Chris Hemsworth og Natalie Portman i 'Thor: Love and Thunder'.