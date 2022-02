Hollywoodstjerne utilpas ved nøgenscener

Som kun 22-årig skulle Kirsten Dunst spille rollen som den ikoniske Marie Antoinette.

Og selvom det var en fantastisk rolle for en ung skuespillerinde at få, var det på ingen måder fryd og gammen for hende at lave filmen.

Den i dag 39-årige skuespiller fortæller i talkshowet 'Actors on Actors Chat', at der var mange ting ved produktionen af filmen, som gjorde hende utilpas.

'Troede, at du havde styr på det'

I talkshowet taler hun med sin dengang medskuespiller Jamie Dornan om filmen.

- Alt vi skulle var ting såsom at snave, og det har jeg det ikke godt med. Det er aldrig behageligt, aldrig, lyder det blandet andet fra Dunst.

- Første gang jeg nogensinde viste mine bryster, var med Sofia (Sofia Coppola, instruktøren, red.) Hun brugte aldrig klippet, og jeg tror ikke engang, at du var der, fortæller hun yderligere og henviser til, at Dornan ikke var til stede under scenen.

Dornan reagerer overrasket i interviewet og fortæller Dunst, at han ikke anede, at hun var utilpas.

- Du håndterede det virkelig godt, jeg troede, at du havde helt styr på det.

Ifølge People ville instruktøren ikke have, at de to havde for meget med hinanden at gøre mellem scenerne. Derfor giver Dornan i interviewet også udtryk for, at han synes, at deres scener sammen kunne være akavede.