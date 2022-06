Hovsa! Afslører hemmelig brystoperation

Tv-værten Andy Cohen kom ved en fejl til at afsløre, at Kyle Richards har fået fikset barmen

Der er ikke noget ved en god hemmelighed, hvis man ikke kan dele den med nogen.

Netop det valgte tv-værten Andy Cohen så at gøre for rullende kameraer i sit tv-show tidligere på ugen, da han smed noget af en bombe.

Skuespilleren og realitystjernen Kyle Richards havde i fortrolighed delt med Cohen, at hun havde været under kniven for at få fikset sin barm.

Den hemmelighed var for god til at holde for sig selv, og pludselig fløj den ud af munden på Andy Cohen, da 53-årige Kyle Richards gæstede hans tv-show 'What Happens Live'. Det skriver Page Six.

- Hvordan går det med brystreduktionen, spurgte Andy Cohen helt uskyldigt.

- Oh! Tak for at fortælle det til alle, svarede 'Real Housewives of Beverly Hills'-stjernen sarkastisk tilbage.

Og så fik Andy Cohen travl med at padle i land efter sin afslørende brøler. Chokeret over sig selv tog han hænderne op foran munden og undskyldte.

- Åh Gud! Jeg troede, at du havde fortalt om den, sagde Cohen om operationen.

Det havde Kyle Richards så ikke, men da katten var ude af sækken, valgte hun at indvie seerne i sin brystoperation.

Kyle Rihcards er færdig med at gå med bh efter sin operation. Foto: Getty Images

Tv-stjernen fortalte, at den var god nok. Hun har været på operationsbordet for at få lavet sin barm mindre.

- Jeg havde en størrelse dobbelt D, men ingen implantater, og det har jeg stadig ikke. Så jeg gik ind og sagde: 'Jeg vil have mindre bryster, fordi jeg aldrig nogensinde vil gå med bh igen'. Og her har I mig så, grinede hun.

Richards fortalte desuden, at hun endnu ikke har det fulde udbytte af operationen, da hun fortsat er hævet efter indgrebet. Men bh'erne er allerede røget i skraldespanden.

I år kan brystimplanteter fejre 60 års jubilæum. Du kan læse historien om den første kvinde, der lagde sig under kniven her.