Hovsa: Tv-værts barm kom i fokus

Den 60-årige britiske tv-værtinde Carol Vorderman, der blandt andet er kendt som tv-vært i 26 år på det populære britiske program 'Countdown', har fået masser af opmærksomhed på de sociale medier, siden hun her til morgen deltog i BBC-radioprogram i Wales i Storbritannien.

Her kom der nemlig ufrivilligt stor fokus på hendes barm, da et web-kamera midt i udsendelsen zoomede ind på hendes barm.

Carol Vorderman lagde selv et opslag ud i sin Instagram-story, hvor hun fremviste et billede af den pinlige situation, der fik hende til at blive rød i hovedet. Til billedet skrev Carol med et glimt i øjet:

'Fjern dog det web-kamera'.

Det var ikke lige meningen. Men den 60-årige tv-værts barm kom lige pludselig i fokus i et BBC-program. Foto: Instagram/Carol Vorderman.

Carol Vorderman lagde også i dag historien ud på Twitter, hvor hun skriver:

'Jeg forsøger at finde ud af web-kameraet hos BBC Radio i Wales. Jeg har meget at lære endnu.

Den populære britiske tv-stjerne, der også har deltaget i den britiske udgave af 'Vild med Dans', fyldte faktisk 60 år i sidste uge på selveste juleaften. Hun har i øvrigt aldrig været bange for at vise sin krop frem.

Det er ikke mere end fire dage siden, at hun lagde et bikini-billede ud på Instagram fra dengang hun var 50 år gammel og 10 år yngre.