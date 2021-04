Hudløst ærlig: 'Svær start'

Meghan Trainor tør godt sige, at det ikke har været helt nemt med den lille ny

Sangeren Meghan Trainor blev i februar mor for første gang.

Og selvom det ofte kun er de bedste og letteste øjeblikke, der bliver delt på de sociale medier, har hun alligevel også valgt at vise sine mange følgere, at det også er svært at blive forældre.

Den 27-årige mor viser i en video på Instagram, at den lille Riley har haft en 'svær start', som hun kalder det.

'Vi havde en svær start. Men Riley er nu perfekt, glad og sund. Jeg er heldig, at jeg er din mor, søde dreng', skriver hun til videoen.

Har det bedre

I videoen kan man se den to måneder gamle baby være koblet op til forskellige maskiner, mens Meghan Trainor ser på ham.

I det næste klip i videoen græder den nybagte mor, mens manden Daryl Sabara holder deres søn.

Den sidste del af videoen viser dog, at den nyfødte får det bedre, og at vokser sig stor og stærk sammen med sine forældre.

Meghan og Daryl blev forældre i februar efter et kejsersnit.