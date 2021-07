Hugh Grant nomineret til Emmy for hovedrolle i Susanne Bier-serie

Hugh Grant er blevet nomineret til en Emmy for sin præstation i The Undoing, der er instrueret af Susanne Bier

Susanne Biers HBO-serie The Undoing er kommet et skridt tættere stor hyldest, efter Hugh Grant er blevet nomineret til en Emmy for bedste mandlige hovedrolle kategorien begrænsede serier.

Nyheden er netop blevet præsenteret i en online session.

Serien er dog i sig selv ikke blevet nomineret til nogen Emmy.

Susanne Bier. Arkivfoto: Miriam Dalsgaard

Susanne Bier er instruktøren bag den stjernespækkede serie, hvor Hugh Grant spiller over for Nicole Kidman.

'The Undoing', som fik premiere på HBO den 25. oktober, udspiller sig i New York, hvor et dødsfald og en række gruopvækkende afsløringer pludselig ændrer alt for familien Fraser, som ellers lever et tilsyneladende idyllisk liv på Manhattan. Hugh Grant spiller rollen som Jonathan Fraser, som er gift med Nicole Kidman, der i serien hedder Grace Fraser.

I 2020 blev det den mest sete serie på streamingtjenesten HBO.

Emmy-prisen er blandt de fire største i USA, og dermed er den i liga med Grammy- og Oscarprisen.

Prisuddelingen foregår 19. september.