Den engelske filminstruktør Hugh Hudson er død efter kort tids sygdom i en alder af 86 år.

Det oplyser hans familie i en udtalelse ifølge Sky News.

- Hugh Hudson, 86 år, elsket ægtemand og far, døde på Charing Cross Hospital 10. februar 2023 efter kort tids sygdom, siger familien ifølge Sky News.

Han instruerede blandt andet 'Viljen til sejr' fra 1981, der fik en Oscar i kategorien Bedste Film.

Filmen fik også en Oscar i kategorierne Bedste Manuskript, Bedste Originale Musik og Bedste Kostumedesign.

Den var også nomineret i tre andre kategorier og vandt desuden en Bafta for Bedste Film.

'Viljen til sejr' tager udgangspunkt i den sande historie om to atleter, der dyster ved de olympiske lege i 1924.

Det britiske filminstitut har filmen som nummer 19 på sin liste over de 100 bedste britiske film nogensinde.

Desuden vil mange huske ham for filmen 'Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes' fra 1984.

Den film blev nomineret til tre Oscars, men denne gang måtte Hugh Hudson og resten af filmholdet gå hjem tomhændet.

Hugh Hudson blev født i London i 1936 og efterlader ifølge familien sin kone, søn og ekskone.

Før han gjorde sin entre i Hollywood, brugte han en del år på at lave dokumentarfilm.

Derefter begyndte han at producere reklamefilm sammen med filminstruktørerne Ridley og Tony Scott samt Alan Parker.

Filminstruktøren var aktiv til det sidste og var så sent som i 2022 med til at forfatte filmen 'Tiger's Nest'.

Hugh Hudsons var gift to gange.

Første gang var i 1977 med maleren Susan Michie, som han fik en søn med.

Efter at have skiltes med Susan Michie på en ukendt dato, blev Hugh Hudson i 2003 gift med skuespilleren Maryam d'Abo.