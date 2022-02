Hulk Hogan skilt: Her er hans nye kæreste

Tv-personligheden er blevet skilt for anden gang. Men han har allerede fundet kærligheden igen

Det er slut mellem Hulk Hogan og hans anden kone, Jennifer McDaniel.

Det skriver flere internationale medier - heriblandt TMZ.

Tv-personligheden skabte selv lidt postyr på de sociale medier, da han for nylig begyndte at dele billeder med en ny kvinde. Og nu bekræfter han altså, at det er hans nye kæreste.

'Opslagene på Facebook og Instagram er af mig og min kæreste, Sky. Jeg er officielt skilt. Undskyld. Jeg troede, at alle allerede vidste det,' skriver 68-årige Hogan mandag på Twitter.

TMZ er kommet i besiddelse af retsdokumenter, der viser, at Hulk Hogan søgte om skilsmisse i oktober 2021, og inden årets udgang var skilsmissen allerede gået endeligt igennem.

Hulk Hogan og Jennifer McDaniel blev gift i 2010. Det var hans andet ægteskab, efter han året inden var blevet skilt fra sin første hustru, Linda.

Hulk Hogan har blandt andet delt nedenstående video, hvor hans nye kæreste sidder i baggrunden.

Hulk Hogan hedder i virkeligheden Terry Bolea. Han blev oprindeligt kendt som wrestler, men sprang efterfølgende ud som skuespiller, ligesom han har medvirket i en lang række forskellige tv-prorgammer.