Hulkende Kardashian: - Færdige for altid

Tårene strømmede da optagelserne til sidste afsnit af 'Keeping up with the Kardashians' blev filmet

En reality-æra er slut.

Realitystjernen Kim Kardashian deler en tårevædet afsked på Instagram med 'Keeping up with the Kardashians', der for alvor satte fokus på den famøse familie.

'Det er slut! Men ikke med tåre og drinks. Hulker officielt. Taknemmelig for ethvert sekund,' skriver Kardashian i sin Instagram-story.

På showets Instagram-profil deler Kim Kardashian også en hyldest til showets ansatte, der har fulgt dem de sidste mange år.

Kardashian-klanens realityshow stopper efter 14 år

- Vi er lige blevet færdige med at filme for altid - for evigt og altid. Vi er færdige. Vi filmer aldrig igen - det er så sindsygt. Vi får en drink med holdet i min baghave. Skål for... det ved jeg ikke... 15 år og 20 sæsoner af sindssyge og en masse kærlighed, lyder det fra Kim Kardashian med en drink i hånden.

Hvis du er en af dem, der er trist over, at det er slut med den populære serie, kan du dog godt tørre øjnene.

Den celebre familie er nemlig ikke færdige på skærmen.

The Kardashians har underskrevet en aftale med streaming-tjenesten Hulu om at lave en ny serie, så du kommer til at se meget mere til Kim, Khloé, Koutney og alle de andre i fremtiden.

Slut med Kanye?

Der går flere meldinger om, at Kim Kardashian lige nu går gennem en svær tid, da hun og manden Kanye West er ved at lægge an til en skilsmisse.

Den verdenskendte rapper og Kim Kardashian har været gift i seks år, og ægteskabet har bragt fire børn til verden.

Der er knas i forholdet mellem Kim Kardashian og Kanye West, og en skilsmisse mellem de to kan ikke være langt u de fremtiden. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

De seneste dage har der floreret rygter om, at Kanye West skulle have en affære med makeup-guruen Jeffree Star. Et rygte, der blev startet af TikTok-stjernen Ava Louise, der blev kendt for at slikke på et toiletbræt på et offentligt toilet i forbindelse med en 'coronavirus-challenge'.

Jeffree Star fortalte senere på sin succesfulde YouTube-kanal har rygterne intet hold har, og at han aldrig har mødt Kanye.

Samtidig har rygtestarteren Ava Louise fortalt, at rygtet var en hvid løgn, og det var noget hun fandt på for at skabe opmærksomhed om sig selv.

