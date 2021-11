Hun er årsagen til hans succes: - Lad os være ærlige

Det er de færreste, der kan betvivle, at Britney Spears er en kendis af højeste kaliber.

Og denne kendisstatus er ikke blevet mindre, efter hun i sidste uge slap ud af sit værgemål.

Ved sin side har hun sin forlovede, skuespilleren Sam Asghari, som til Variety fortæller om værgemålet og den stigende personlige succes, han oplever i sin egen karriere.

Lad os være ærlige

Han fortæller, at han jagter det store gennembrud i skuespillerbranchen, og han lægger ikke skjul på, at forholdet med Britney Spears hjælper.

- Jeg lever et godt liv lige nu. Jeg vil gerne takke Britney Spears for at putte mig på landkortet i min skuespillerkarriere. Hun har hjulpet mig meget med det, lad os være ærlige.

Han fortæller også, at han altid har troet, at Spears ville vinde sagen over faren Jamie Spears, som havde den fulde kontrol over Britney Spears fra 2008 til 2019.

- Jeg er så glad på hendes vegne, jeg har støttet hende så meget, jeg har evnet, men det hele er hendes fortjeneste. Det er fantastisk for mig at mærke den kærlighed, der strømmer mod hende og samtidigt, hvor mange mennesker der har støttet hende.

Sam Asghari har haft fart i skuespillerkarrieren. Han skal blandt andet være med i filmen 'Hot Seat' med Mel Gibson og Shannen Doherty.

Britney Spears mødte sin 12 år yngre mand, da de sammen optog en musikvideo. Det var tilbage i 2016.