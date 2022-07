Hun er den bedst betalte kvinde i Hollywood

Skuespilleren Margot Robbie kan gnide sig i hænderne over de penge, der står på kontoen

Kan du tælle til 91.318.750?

Det kan Hollywood-darlingen Margot Robbie, der ifølge Variety kan bryste sig af titlen som den bedst betalte kvinde i Hollywood for tiden.

Helt præcis får skuespilleren 12,5 millioner dollars for sin medvirken i den kommende Barbie-film, hvilket svarer til mere end de føromtalte 90 millioner kroner.

Den 32-årige skuespiller får dermed det samme som sin mandlige medspiller Ryan Gosling, der også får 12,5 millioner for sin optræden som Barbies kæreste Ken.

Den britiske teenager Millie Bobby Brown ligger heller ikke så langt bagefer. Hun står listet til at få 10 millioner dollars for sin hovedrolle i den kommende film 'Enola Holmes 2', der er opfølgeren til Netflix-filmen fra 2020.

Langt op til nummer et

Men selvom Margot Robbie kan muntre sig over titlen som den bedst betalte kvindelige skuespiller, så er der stadig et stykke vej op til førstepladsen, når man regner både mænd og kvinder med.

For på Varietys liste, er der nemlig hele 16 mænd foran den bedst betalte kvinde.

Leonardo DiCaprio og Brad Pitt har for eksempel begge fået 30 millioner for to kommende film.

Mens første pladsen indtages af Tom Cruise, med en løn på svimlende 100 millioner dollars fra sin medvirken i 'Top Gun 2: Maverick' på grund af en speciel aftale om, at han får en andel af indtægten fra filmen, allerede før den har tjent udgifterne hjem

