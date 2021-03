- Hun er en fantastisk mor

I et sjældent interview fortæller det ellers private tidligere One Direction-medlem Zayn Malik om sin og kæresten, Gigi Hadids, nye datter

Zayn Malik, tidligere medlem af One Direction, nu soloartist og vedhæng til Gigi Hadid, har givet et sjældent interview til radioprogrammet 'Valentine In The Morning', hvor han åbner om sin oplevelse med at være blevet far.

Gigi Hadid og sangeren bød deres første barn, en lille datter, der har fået navnet Khai, til verden september sidste år, og Zayn Malik siger selv, at han har tilpasset sig livet som far rigtig godt.

Han fortæller, hvordan mange advarede ham om de ændringer, der ville komme, når han blev far, men han kan nu sige, at det har været rigtig nemt for ham og Gigi Hadid at tilpasse sig forældrelivet.

- Hun har virkelig gjort det nemt for os. Hun sover godt og elsker sin mælk. Lige nu er det bare at made hende og skifte bleer. Det er fantastisk, jeg nyder det helt sikkert, siger Zayn Malik om baby Khai.

I interviewet beskriver sangeren også Gigi Hadid som mor.

- Hun er god, hun er helt klart en fantastisk mor. Hun klarer det godt, og hun er en stor hjælp, når det kommer til alting, siger Zayn Malik om kæresten.

Zayn Malik og Gigi Hadid har været sammen on/off siden 2015 og annoncerede i foråret sidste år, at de skulle være forældre.