- Hun er stadig sexet som 77-årig

Alder er bare et tal.

Den 80-årige amerikanske skuespiller Harrison Ford gæstede onsdag talkshowet 'The Late Show' med vært Stephen Colbert, hvor de to blandt andet kom ind på den 77-årige britiske skuespiller Helen Mirren.

Harrison Ford og Helen Mirren spiller over for hinanden i serien '1923'. Og Ford fortæller værten, at skuespillerinden havde stor betydning for, at han valgte at medvirke i serien.

Videre viser værten et billede af Harrison Ford og Helen Mirren fra filmen 'The Mosquito Coast' fra 1986, hvor skuespillerne også spillede over for hinanden.

- Sexet og stadig sexet, siger Ford om sin kollega, når han ser billedet, hvilket publikum er yderst begejstrede for.

80-årige Harrison Ford er med i en ny 'Indiana Jones'-film. Den får premiere til sommer. Foto: Robyn BECK/Ritzau Scanpix

'Indiana Jones' på trapperne

Harrison Ford kunne med sin alder let gå på pension, men han tager lige en sidste tjans, inden det karriere er helt slut.

Han optræder nemlig snart i sin mest ikoniske rolle til dato; Indiana Jones. Og den femte film af samme navn får premiere denne sommer.

- Det var en af mine personlige ambitioner at se Indiana Jones senere i livet og at se resultatet at det liv, vi ved, han har levet, og hvordan det har påvirket ham, siger Ford om sin sidste film i et interview med Sky News.

