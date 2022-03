Hun får sin vilje: Snart er det forbi

Skuespilleren Amanda Bynes har haft sin mor som værge i ni år, men i løbet af de næste 24 timer er det med stor sandsynlighed slut.

Det skriver TMZ, der har fået fingrene i en række retsdokumenter.

Her fremgår det, at en dommer mandag har afsagt en såkaldt foreløbig afgørelse, hvor han har understreget, at det ikke længere er nødvendigt, at 35-årige Amanda Bynes er under værgemål.

Det betyder ifølge mediet ikke, at skuespilleren kan juble helt endnu. Fjernelsen af værgemålet bliver først officielt ved en høring tirsdag, men da der ifølge TMZ ikke er nogen, der forsøger at modsætte sig, at det bliver fjernet, bør det være en formsag.

Det var i 2013, at Amanda Bynes fik sin mor som værge efter en række chokerende episoder, der skyldtes en bipolar lidelse samt et misbrug af stoffer og alkohol.

Amanda Bynes har siden fået det markant bedre. Hun har gennemført et afvænningsforløb, hvor hun blandt andet mødte Paul MIchael, som hun siden er blevet forlovet med.

I 2019 blev hun uddannet ved Fashion Institute of Design and Merchandising i Californien.

Tidligere i år krævede hun derfor at blive sat fri fra værgemålet - en beslutning, som hendes forældre støtter fuldt ud.

Og nu er hun altså under 24 timer fra at være fri igen.