Torsdag kom den tragiske nyhed om, at Donald Trumps ekskone, Ivana Trump, var død i en alder af 73 år.

Sidenhen er det kommet frem, at Ivana Trump døde af skader på sin torso, som forretningskvinden pådrog sig i en ulykke i sin lejlighed torsdag.

Hun var nemlig faldet på en trappe.

Ivana Trump havde boet i New York i flere år, og i de seneste måneder blev hun flere gange set i storbyen i forbindelse med indkøbsture og diverse restaurantbesøg.

Restaurantejer Giuliano Zuliani, der driver det italienske spisetid 'Primola' i New York, fortæller til det amerikanske medie People, at han havde haft besøg Ivana Trump to uger forinden.

Og her var det altså tydeligt, at den nu afdøde forretningskvinde havde store problemer med helbredet.

- Hun (Ivana Trump, red.) så ikke ud til at være i god form. Hun kunne næsten ikke gå, fortæller restaurantejeren og fortsætter:

- Hun spiste ikke sin mad. Hun tog den med sig hjem.

Donald og Ivana Trump var gift fra 1977 til 1992. Arkivfoto: Walter Mcbride/Ritzau Scanpix

Vil blive savnet

Det er nu to dage siden, at en række internationale medier, herunder ABC News, berettede om Ivana Trumps død.

Og Trump-familien skrev også om det store tab i en meddelelse, hvor der var varme og kærlige ord til Ivana Trump.

'Vores mor var en utrolig kvinde - en magtfaktor i erhvervslivet, en verdensklasse atlet, en strålende skønhed og omsorgsfuld mor og ven,' udtalte familien og understregede:

'Hun vil blive ufatteligt savnet'.

Også Donald Trump sendte varme tanker sin tidligere ægtefælle, som den forhenværende præsident var gift med fra 1977 til 1992.

''Hun var en vidunderlig, smuk og fantastisk kvinde, som levede et fantastisk inspirerende liv', lød ordene blandt andet fra Donald Trump på det sociale medie TruthSocial, som han selv står bag.

Ivana Trump var den tidligere præsidents første kone, som han altså havde tre børn med - nemlig Trump Jr., Ivanka Trump og Eric Trump.