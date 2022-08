Hun savner hans kæmpe p..

Skuespillerne Bill Hader og Pete Davidson har mere til fælles end deres tidligere arbejdsplads.

For selvom de begge har været en del af komikerholdet på underholdningsprogrammet 'Saturday Night Live' i USA, så har de antagelig også et fysisk fællestræk.

Indtil for nylig har sidstnævnte Pete Davidson datet realitystjernen Kim Kardashian. Og i et interview tidligere på sommeren åbnede hun op om, at hun til at starte med ikke var synderlig interesseret i ham, men at det hurtigt ændrede sig, da hun hørte rygter om størrelsen på hans reproduktive vedhæng.

- Jeg havde hørt, at han havde ry for at have en stor pik - det skulle jeg bevæge mig ud i, det der. Jeg havde sådan set bare brug for at kickstarte min vagina. Jeg ledte bare efter at få sex, sagde Kim Kardashian.

'Gjorde pisseondt'

Og nu tager Bill Haders eks så også bladet fra munden.

Annonce:

I 2019 og 2020 dannede han par med skuespilleren Rachel Bilson, og i sin podcast 'Broad Ideas' åbner hun i det seneste afsnit op om sin tid med Bill Hader.

Her har hun besøg af skuespilleren Tommy Dorfman, der spørger hende, hvad hun savner mest ved forholdet til sin ekskæreste.

- Hans kæmpe pik, svarer Rachel Bilson, inden hun og gæsten bryder ud i latter og hun tilføjer.

- Det beholder vi ... Lad os komme videre i teksten.

Parret gik hver til sit, i 2020, og Rachel Bilson fortalte i sin podcast tidligere på sommeren i år, at bruddet dengang 'gjorde pisseondt'.

'Det var nok det hårdeste, jeg nogensinde har gjort. Hårdere end at føde. Men hvis du ser kendsgerningerne i øjnene, kan du komme ud af det og ende med at sige: 'O.k., jeg gjorde det, og jeg er klar til det næste.'