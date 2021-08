Hun skal have ti brudekjoler

Når Paris Hilton skal giftes, kommer hun til at have ti forskellige brudekjoler

Det er intet mindre end fjerde gang, at Paris Hilton er blevet forlovet, men hun har aldrig været iført en brudekjole. Ingen af de tidligere forlovelser har nemlig holdt ved.

Men måske er fjerde gang lykkens gang. Hvis det er tilfældet, bliver det ikke iført én brudekjole. Paris Hilton har nemlig planer om, at hun skal have hele ti forskellige brudekjoler. Det fortæller hun i Jimmy Fallons 'The Tonight Show'.

- Masser af kjoler. Nok ti, siger Paris Hilton og tilføjer, at hun elsker at skifte outfits. Dertil kan hun også bekræfte, at hendes kæreste ikke er lige så besværlig som hende selv.

Paris Hilton afslører også, at det bliver et stort bryllup, der kommer til at vare over tre dage.

Carter Reum vandt Paris Hiltons hjerte i starten af 2020. Foto: Ritzau Scanpix/Evan Agostini

Forlovet tre gange før

'Når du møder din sjæleven, så ved du det ikke bare ... du føler det. Min kærlighed og jeg har været sammen siden vores første date, og i anledning af min fødselsdag arrangerede han en speciel tur til et tropisk paradis,' skrev Paris Hilton dengang, Carter Reum var nede på knæ.

'Jeg sagde ja, ja til os for evigt. Der er ingen, jeg hellere vil tilbringe evigheden med'.

Første gang hun blev forlovet var i 2002, da Jason Shaw friede til hende. Året efter gik de dog fra hinanden. Anden gang var i 2005 med den græske Paris Latsis.

I 2018 blev hun atter engang forlovet, og det var med skuespilleren Chris Zylka.