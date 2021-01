Hun testede Friends-skuespiller

Måske er der nogen, der husker, at Hollywood-stjernen Julia Roberts faktisk medvirkede i en gæsteoptræden i den populære tv-serie 'Friends'. Nu har med-skaberen af 'Friends', Kevin Bright afsløret, at Julia Roberts faktisk gjorde det svært for især Friends-skuespilleren Matthew Perry i forbindelse med at sige ja til en gæsterolle.

Hun gav nemlig Matthew Perry en helt speciel og meget udfordrende opgave som betingelse for et 'ja'.

Det skriver flere medier heriblandt CNN og Hollywood Reporter

Matthew Perry ses yderst til venstre her sammen med resten af holdet fra tv-serien 'Friends'. Foto: Ritzau Scanpix.

I forbindelse med 25 års jubilæet for tv-serien 'Friends' fortæller Kevin Bright til Hollywood Reporter, hvordan Julia Roberts endte op med at sige ja til rollen.

- Det var faktisk Matthew Perry, der skrev til hende og spurgte, om hun ville have en gæsterolle. Hun skrev tilbage til Perry: Hvis du skriver en afhandling om kvante-fysik til mig, så siger jeg ja, forklarer Kevin Bright, og den anden medskaber af tv-serien, Marta Kaufmann, tilføjer:

- Herefter satte Perry sig ned og lavede en afhandling om kvante-fysik, som han faxede til Julie Roberts. Det var på den måde, vi fik hende overtalt til at deltage. Og det var ekstremt spændende for os, fortæller Marta Kaufman.

Julia Roberts fandt Matthew Perry ganske charmerende. Foto: Ritzau Scanpix.

Ifølge en af manuskriptforfatterne til 'Friends', Alexa Junge, fortsatte fax-beskederne mellem Julia Roberts og Matthew Perry og udviklede sig i en flirtende retning.

- Julie Roberts var interesseret i Matthew Perry, fordi han var så charmerende. De flirtede meget med hinanden med fax-beskeder. Hun gav ham f.eks. spørgsmål som 'hvorfor skulle jeg gå ud med dig?', forklarer Alexa Junge og tilføjer:

- Og alle os manus-forfattere hjalp Matthew Perry med at svare Julia Roberts på hendes spørgsmål.

Ifølge CNN datede Julia Roberts og Matthew Perry i en meget kort periode efter hendes gæsteoptræden i 'Friends'.