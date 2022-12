Hun udfordrer Qatar: Sagde nej til Playboy

Modellen Ivana Knöll har taget VM med storm ved at blæse på Qatars retningslinjer for kvinders påklædning. Og hvis Kroatien går hen og vinder, kan interesserede fans måske få endnu mere at se til den kroatiske influencer, lufter hun

Den kroatiske model Ivana Knöll er efterhånden blevet verdenskendt for sin afslørende påklædning på stadions til VM i det den top-konservative ørkenstat Qatar.

Og i et interview med tyske Bild løfter hun sløret for nogle af de tilbud, hun har fået på den bagkant - blandt andet et pikant et af slagsen fra ingen ringere end magasinet Playboy.

Den 30-årige Ivana Knöll har udover at blive kåret som Miss Croatia i 2016 vakt opsigt ved dette års VM, fordi hun har blæst højt og flot på Qatars anbefaling om, at kvinder skal bære beklædningsgenstande, der dækker knæ og skuldre.

Knöll er således både spottet på stadions iført kort nederdel og nedringede overdele, der i den grad også lufter skuldrene. Farvekoden matcher Kroatiens flag med rød, hvid, blå og selvfølgelig det karakteristiske rød-ternede tema.

Og, på trods af anbefalingerne, er det faktisk noget, de fleste skal bede om, fortæller hun.

- Det er virkelig fantastisk. Der er ingen, der har bedt mig om at dække mig til. Alle vil have billeder af mig, selv de lokale. Det er kun på Twitter, der har været en negativ kommentar fra en qatarer, siger hun til Bild.

- Jeg er ikke bange for at blive anholdt for at være den, jeg er. Jeg mener ikke, jeg kan skade nogen ved at bære bikini. Hvis det får mig anholdt, så må de bare anholde mig, har hun tidligere sagt til TMZ.

Ivana Knöll har to millioner følgere på Instagram. Herunder kan du se et af turneringens skulderløse outfits:

Hvis Kroatien vinder...

Ifølge Bild har den kroatiske model besluttet sig for at blive i Qatar, indtil VM er overstået, også selvom Kroatien skulle ryge ud.

Hvis kroaterne til gengæld klarer mosten og mod alle odds skulle løbe af sted med VM-titlen, så sker der ting og sager, siger Knöll til det tyske medie.

- Hvad hvis Kroatien vinder?

- Hvis det sker, så ryger flaget, siger hun til Bild og henviser til det kroatiske flag, hun lige har svøbt om sin krop.

Hun kommer dog ikke nærmere ind på, om det simpelthen betyder 'free the nipple' i Qatar, men hun fortæller, at hun har fået tilbuddet fra Playboy.

Og at hun dengang sagde pænt nej tak.