Skuespiller og medlem af USA's marinekorps Mark Ebenhoch er rasende over, at Kevin Spacey har landet en ny filmrolle

Bølgerne går højt i Hollywoods farvand.

Mark Ebenhoch, som ifølge ham selv er blevet opfordret til at dyrke sex med Kevin Spacey under optagelser til en film, er mildest talt voldsomt forarget over, at Kevin Spacey har fået en stor rolle i en ny film.

Det skriver TMZ.

- Hvad fanden sker der?

Mark Ebenhochs kritik går på, at han mener, at Kevin Spacey aldrig skal have nogle roller igen efter de seksuelle anklager, der er blevet rettet imod ham.

Og i særdeleshed ikke en rolle, hvor han skal spille detektiv, der skal undersøge en mand, som fejlagtigt er blevet beskyldt for at være pædofil og udføre pædofili. Det skal han i filmen: 'Manden, der tegnede Gud.'

Da TMZ taler med Ebenhoch, er hans umiddelbart reaktion ifølge mediet:

Mark Ebenhoch siger, at hændelserne med Kevin Spacey skete tilbage i 1995. Foto: Facebook

Hold øje med Spacey

Ebenhoch fortæller også til TMZ, at han stadigvæk venter på, at Kevin Spacey kommer ud med en offentlig undskyldning og tager det fulde ansvar for sine handlinger.

Mark Ebenhoch opfordrer filmholdet til at holde godt øje med 'The Usual Suspects', 'Seven' og '21'-skuespilleren. Og 'at hans eskapader med yngre mænd er fortid.'

Selv har Ebenhoch ikke meldt sine oplevelser til politiet.

'Manden, der tegnede Gud'

Filmen, Spacey skal med i, skal hedde 'L’uomo che disegnò Dio' - oversat til 'Manden, der tegnede Gud'.

Instruktøren er Franco Nero, og han har ikke noget problem med skuespilleren.

- Han er en rigtig dygtig skuespiller, og jeg kan ikke vente med at komme i gang med filmen, fortæller han til ABC News.