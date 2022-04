Hylder afdød 'tv-mor': - Jeg forguder dig

Den amerikanske filmstjerne Estelle Harris er død - 93 år gammel. Hun døde af naturlige årsager.

Estelle var særlig kendt for sin rolle i sitcomserien 'Seinfeld', hvor hun spillede George Costanzas mor, Estelle.

Nu kommer skuespilleren bag rollen som George Costanza, Jason Alexander, med en hyldest til sin tv-mor.

'Et af mine yndlingsmennesker er afgået ved døden - min tv-mor, Estelle Harris. Glæden ved at spille med hende og hendes vidunderlige latter var en sand fornøjelse. Jeg forguder dig Estelle. Kærlighed til din familie. Ro nu og altid'.

Foto af Estelle Harris fra 2010. Den nu afdøde skuespiller medvirkede i 27 afsnit i 'Seinfeld'. Foto: Ritzau Scanpix / Eric Charbonneau

Sidste sætning er en ikonisk bemærkning fra serien 'Seinfeld'. På engelsk lyder det:

'Serenity now and always.'

'Serenity now' kommer fra Georges far, Frank, som blev spillet af den afdøde Jerry Stiller.

Uovertruffen kærlighed

Estelle blev første gang introduceret i afsnittet 'The Contest' fra 1992, og hun medvirkede i alt i 27 afsnit.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at det var Estelles søn, som kom med en pressemeddelelse, der informerede om hendes død.

Sønnen Glen Harris var med Estelle, da hun døde. Han skriver følgende i pressemeddelelsen:

'Det er med stor sorg og tristhed, at vi kan meddele, at Estelle Harris er gået bort her til aften klokken 18.25 (amerikansk tid, red.). Hendes venlighed, passion, følsomhed, humor, empati og kærlighed var praktisk talt uovertruffen, og hun vil blive savnet forfærdeligt af alle, der kendte hende.'