Hylder Danmark: 'Sikke et land'

Ed Sheeran har tilsyneladende været begejstret for at spille sine fire koncerter i Danmark, hvor 160.000 var til stede

'Sikke et land, I har.'

Sådan skriver Ed Sheeran i et opslag på Instagram, efter han netop har spillet sin sidste koncert på Amager.

I de seneste fire dage har Ed Sheeran gæstet hovedstadsområdet, og det har gjort lige så stort indtryk på ham, som det har på publikum, lyder det som om i opslaget.

'København, I var fantastiske, fire koncerter, 160.000 mennesker indenfor, omkring 40.000 udenfor på bakken, torden, lyn, regn, vind, sol, hav. Og maden! Wauw, sikke et land, I har, tak for at tage imod mig,' lyder det fra verdens måske største popstjerne i de seneste år.

Når Ed Sheeran henviser til bakken udenfor, handler det om en forhøjning lige uden for koncertområdet, hvor mange samlede sig for at følge med i koncerten fra afstand - ganske gratis.

De i alt 160.000 publikummer fordelte sig på fire dage af 40.000, og på førstedagen var Ekstra Bladets anmelder en af dem. Også han var begejstret for popstjernens energi.

De mange mennesker har dog også betydet, at der har været pres på den offentlige transport i byen, hvor metroen på Amager blev et regulært kaos.

Også selve koncerten udviklede sig torsdag aften til et kaos, da den måtte afbrydes flere gange på grund af vejret. Det lykkedes dog at få den genoptaget og gennemført, så de 40.000 fans ikke skulle gå skuffede hjem.