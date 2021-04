Hylder dansk historie

Den danske forfatter og digter H.C. Andersen har, udover at have skrevet mange historier til de danske børn, har hans fortællinger også nået til udlandet.

Fra Danmark til Kina og til USA er eventyrene som 'Den lille havfrue', 'Den grimme ælling' og 'Kejserens nye klæder' velkendte. Den odenseanske digter H.C. Andersen har formået at skrive eventyr, som fanger børn hele verden over.

Udstillet i dokumentar: - Jeg græd i to uger

Eventyrerne er så kendte, at verdensstjerner også har haft ham med i sin opvækst. Den amerikanske sangerinde Britney Spears skriver på sin Instagram-profil, at danskerens eventyr har været en del af hendes barndom.

H.C. Andersen siges at være født i et fattigt skomagerhjem, men måske H.C. Andersen var slet ikke fattigmandssøn, men resultatet af en kærlighedsaffære mellem kongen og en komtesse. Læs mere om den verdenskendte digter (+).

'Womanizer'-stjernen fortæller, at hendes yndlingseventyr, da hun var barn, var 'Prinsessen på ærten', som blev skrevet af H.C. Andersen i 1835.

Det er et eventyr, hun stadig tænker på og undrer sig over:

'Det her var min yndlingsbog, da jeg voksede op. Jeg kan stadig ikke forstå, at de fandt den ært under alle de madrasser'.

Der mange fans, som spekulerer i, om der er en skjult hentydning bag sangfuglens opslag.

Vilde beskyldninger efter Britney-dokumentar

Flere fans spekulerer i, om stjernen forsøger at sende et budskab på en kryptisk måde:

'Hvad betyder det? Jeg kan stadig ikke forstå, at de fandt den ært under alle de madrasser. Det betyder noget - lad os finde ud af hvad', er der en, som skriver.

En anden tilføjer: 'Jeg er glad for, at nogen har fundet ud af hemmeligheden bag hendes historie (Britney Spears historie, red.)'

Britney vil være fri for sin far

De mange konspirationsteorier kommer i kølvandet på #FreeBritney-movement, hvor mange fans har støttet, at Britney Spears burde frigøres fra at have sin far som værge. Faren Jamie Spears har været økonomisk og personlig værge for sin datter siden hendes sammenbrud i 2008.

Popprinsessen Britney Spears har i mange år været ramt af den ene skandale efter den anden. Læs mere om de mange skandaler her (+).