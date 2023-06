Hyldes efter bikini-billede

Solen brager ned, og sommeren er i fuld gang.

En, der i den grad nyder solen, er tv-personligheden Stacey Solomon, der har delt en række billeder på Instagram, hvor hun og hendes mand, Joe Swash, og deres tre fælles børn, hvoraf den ene kun er nogle måneder gammel, nyder solen og hygger sig ved deres pool.

Og netop de billeder har fået rigtig mange til tasterne. Kommentarfeltet flyder over med ros til Solomon. Så meget at flere medier har omtalt det, heriblandt Hello Magazine.

'Jeg elsker, hvor åben du er om din krop. Et rigtigt billede af et rigtigt menneske. Det er så forfriskende og får os alle til at føle os normale', skriver en.

'Du stråler! Du er så smuk, Stacey! Et rigtigt forbillede for alle!' skriver en anden.

'Du ser fantastisk ud, Stacey. Du er et sandt ikon!', stemmer en tredje følger i.

Og en fjerde følger med: 'Det er dig, der giver mig selvtilliden til at løbe rundt i haven i bikini, så tak!'.

Opslaget, som Stacey Solomon delte til sine mere end fem millioner følgere for et par dage siden, har fået tæt på 500.000 likes og så mange rosende kommentarer, at Solomon har svaret:

'De her beskeder er så dejlige. Tak' skriver hun efterfulgt af tre hjerte-emojis.

Smed tøjet

Stacey Solomon blev kendt, da hun deltog i det britiske 'X Factor', og siden har hun været både deltager og vært i en række tv-programmer. I 2018 satte hun fokus på, at vise den ’ægte’ kvindekrop, og fik derfor taget en række billeder for magasinet Celebrity Secrets, hvor hun viste billeder fra før og efter billedredigeringen.

- Børn får stjålet deres barndom, fordi de er under pres for at skulle se ud på en bestemt måde, lød det dengang fra Stacey Solomon om baggrunden for billedserien, hvor hun på efter-billederne blandt andet har fået mindsket taljen, udvisket linjerne på maven og fjernet poserne under øjnene.

- Selv hvis du spørger 100 teenagere, om de tror, et billede er blevet redigeret, og de alle siger ’ja’, så vil de stadig gerne se sådan ud – for det er sådan, de tror ’smuk’ er, fortsatte hun.

Stacey Solomon har i alt fem børn.