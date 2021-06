Hyldes for ærligt billede: Har taget 45 kilo på

Den 20-årige amerikanske internetstjerne og LGBTW+-aktivist Jazz Jennings har i årevis i hemmelighed kæmpet med spiseforstyrrelsen BED (Binge Eating Disorder).

Det fortæller hun i et ærligt opslag på Instagram, hvor hun samtidig viser sine følgere, hvordan hendes krop har ændret sig.

'Som mange af jer har lagt mærke til, har jeg taget betydeligt på de seneste år. Jeg lider af Binge Eating Disorder, en sygdom som ikke bare betyder, at jeg er afhængig af mad, men også at jeg spiser det i store mængder', skriver hun i opslaget.

Jazz Jennings indvier desuden følgerne i, at hun på to år har taget omkring 45 kilo på som følge af sygdommen og som bivirkning til den medicin, hun tager.

Hun håber, at hun ved at være åben omkring den forandring, hendes krop har gennemgået, kan hjælpe sig selv til at blive sundere.

'Jeg er klar til at tage initiativet og til at skabe de positive forandringer, der skal til for min sundhed og min krop', skriver hun.

Hyldes

Og der er da også massiv opbakning at hente til Jennings i kommentarsporet på opslaget.

Tæt på 200.000 personer har liket opslaget, og flere - både kendte og ukendte - har kommenteret.

'At beslutte sig for at gøre det og at tro på det er så vigtigt', skriver den kendte blogger Perez Hilton.

'Min kærlighed og støtte altid, min skat', skriver skuespilleren Dominique Jackson.