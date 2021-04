Hyldes for ærligt nøgenbillede

Rapper Lizzo har lagt et uredigeret nøgenbillede på Instagram for at sætte fokus på skønhedsidealer

Den 32-årige amerikanske rapper Lizzo har hittet verden med blandt andet sangene 'Truth Hurts' og 'Good as Hell', og derudover er hun også kendt for at kæmpe for kropspositivitet.

For at bidrage til et mere mangfoldigt billede af skønhedsidealerne har hun derfor lagt et uredigeret nøgenbillede på Instagram.

'Normalt ville jeg fikse min mave og glatte min hud, men baby, jeg vil vise jer, hvordan jeg gør det au natural,' skriver Lizzo i opslaget, der allerede har fået over to millioner likes.

Kommentarsporet til billedet flyder over med hyldester til rapperen, der ser ud til at have ramt plet i forsøget på at skabe mere kropspositivitet.

Flere kendte, blandt andre modedesigneren Marc Jacobs, skuespilleren Kirsten Vangsness og sangerne SZA og Grimes, hylder i opslagets kommentarspor rapperen for det gode budskab med det ærlige billede.

Lizzo skriver også i opslaget, at rapperen i samarbejde med plejemærket Dove vil sætte fokus på de negative effekter, der er ved sociale medier, og ændre samtalen omkring skønhedsidealer, blandt andet for at vise at unge ikke skal bruge filter, når de deler billeder af dem selv.

- Det skræmmende er, at da jeg selv var 12 eller 13 år, der følte jeg på samme måde. Jeg husker at vågne op og føle, at jeg ville være en anden. Jeg ville ændre min krop, min øjenfarve, mit hår, min figur og min hudfarve, siger Lizzo ifølge People i forbindelse med kampagnen og fortsætter:

- Jeg kunne ikke ændre billederne eller bruge filter. Det skræmmer mig, at der nu er de værktøjer, der kan udnytte den usikkerhed og gøre den større.

Lizzo spillede på Roskilde Festival tilbage i 2019 og har indtil videre udgivet tre albummer.

