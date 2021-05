Hyldes for opråb om usikkerhed

Hollywoodstjernen Eva Mendes udstråler selvtillid, når hun fotograferes på den røde løber og lægger billeder ud på Instagram, men sådan har det ikke altid været.

I et opslag, hun har delt med sine følgere på det sociale medie, sætter den 47-årige skuespiller ord på den usikkerhed, hun følte over sit udseende, da hun var ung.

Opslaget er et billede af Mendes som 26-årig, og i teksten lukker hun følgerne ind i de tanker, hun havde om sig selv dengang.

'Jeg kan huske, at jeg så det her billede dengang og tænkte, at mit ansigt så 'mærkeligt' ud, og at min knoglestruktur var sær .. yadda yadda .. I ved, alle de usikkerheder, man kan have som 26-årig', skriver hun.

Nu er hun dog blevet klogere, fortæller hun følgerne.

'Nu er der gået 20 år, og nu ville jeg ønske, at jeg stadig havde det 'mærkelige' ansigt og den sære 'knoglestruktur'. Hvad er min pointe? Jeg er ikke sikker. Måske, at hvis du hader et billede af dig selv, så vent 20 år, og så vil du elske det', skriver hun og slutter af med et citat af Oscar Wilde:

'Ungdommen er spildt på de unge'.

Hyldes

I kommentarsporet er der ingen tvivl om, at stjernens tanker vækker genklang.

'Jeg har det på samme måde hele tiden', skriver en følger.

'Det er bogstaveligt talt, hvad jeg gennemgår lige nu, hvor jeg er 25 år. Tak, fordi du deler dette', skriver en anden følger, mens en tredje skriver:

'Jeg elsker, at du er så komfortabel i din egen krop'.

Eva Mendes er kendt for roller i blandt andet 'Fast & Furios'-filmene, og hun er gift med skuespiller Ryan Gosling, som hun har to børn med.