I angreb på fan: Tak for at dømme mig

Ashley Tisdale svarer igen, efter at en fan skrev til hende og spekulerede i, om skuespilleren mon ventede barn nummer to

Skuespilleren Ashley Tisdale, der især er kendt fra 'High School Musical'-filmene, fik forleden nok.

Her var der flere fans, der i en kommentar til en video på Instagram, hvor hun promoverer sin skønhedsvirksomhed, skrev og ønskede hende tillykke med, at hun ventede barn nummer to.

'Det ser ud til, at baby nummer to er på vej', lød en af kommentarerne.

Men der er bare et problem.

Ashley Tisdale er slet ikke gravid, og det fik skuespilleren til at gå i rette mod fanen i kommentarsporet.

Her lagde Tisdale ikke skjul på, at hun ikke var tilfreds med at blive spurgt ind til sin krop på den måde.

'Faktisk ikke. Jeg fandt ud af, at jeg har Sibo (bakterievækst i tyndtarmen, red.), og jeg går igennem behandling for det, som gør, at jeg bliver meget oppustet', skriver hun til fanen og fortsætter:

'Men tak, fordi du kommer med antagelser og dømmer min krop', skriver hun videre.



Og netop den kommentar har fået tusindvis af likes fra Tisdales følgere, der tydeligvis bakker op om, at Tisdale tog afstand fra spørgsmålet om graviditet.

Herunder kan du se videoen, der satte spekulationerne i gang:

Deler ofte åbent ud

Tisdale har for vane at dele åbent ud om sit liv på sine sociale medier.

Tidligere har hun fortalt om, hvordan hun i løbet af sine 20'ere begyndte at opdage hårløse pletter i sin hovedbund.

Efter en konsultation med en hudlæge fandt hun ud af, at hun led af alopecia areata, som er en lidelse, der giver delvis hårtab, og som rammer mange unge.

'Enhver form for hårtab kan påvirke din selvtillid, specielt hvis du føler, at du er den eneste, der går igennem det. Det er derfor, jeg vil tale åbent om det - for det er ikke noget at skamme sig over', har hun tidligere skrevet på sin Instagram-profil.

38-årige Tisdal har tidligere fortalt, at hårtabet hos hende bliver tricket af stress, og at hun dyrker yoga og mediterer for at komme problemerne til livs.