I chok: Vild opdagelse på mobilen

Ung pige fik pludselig øje på en verdensstjerne på et af sine private billeder fra en tur til New York

Den unge amerikanske Mae Archie har lagt en video ud på Tik Tok, hvor hun forklarer om det chok hun fik, da hun pludselig på et af sine private fotos fra en tur til New York fik øje på selveste Paul McCartney kun et par meter fra sig selv.

Det skriver flere medier heriblandt Liverpool Echo og Billboard

På sit Tik Tok-opslag skriver Mae blandt andet:

'Jeg blev foto-bombet af Paul McCartney.'

Beatles Archive har også lagt historien ud på Twitter. Og her står der følgende:

'En teenager blev helt stum af forbavselse, efter at hun uden at vide dumpede ind i Beatles-legenden Paul McCartney i New York: Jeg gik over fodgængerovergangen, men jeg så på min mor, så jeg så faktisk ikke rigtig Paul McCartney, før jeg vendte mig om og fik øjenkontakt med ham.'

Historien er dog endnu mere mærkværdig, fordi Mae netop havde besøgt en udstilling om The Beatles på Metropolitan Museum of Art i New York.

Uheldigvis tjekkede Mae ikke sine billeder, før hun kom hjem. Og det var her hun fik et gigant-chok, da hun opdagede, at verdensstjernen Paul McCartney stod lige ved siden af hende.