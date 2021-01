I dag fylder skuespilleren 99 år

I dag fylder den amerikanske skuespiller Betty White 99 år. Hun blev født helt tilbage i 1922 den 17. januar i byen Oak Park i staten Illinois. Hun har vundet seks Emmy Awards i sin karriere og har medvirket i 121 film eller tv-serier siden sin debut i 1945 i filmen 'Time to Kill'.

Betty White er især kendt for tv-serierne 'Life with Elizabeth' fra 1952 til 1955 samt komedie-serien 'Pantertanter' fra 1985 til 1992. Hun har også medvirket i store Hollywood-film, heriblandt The Proposal' fra 2009, hvor hun spillede over for Sandra Bullock. I 1999 medvirkede hun i filmen 'Lake Placid' overfor Bridget Fonda og Bill Pullman.

Her ankommer Betty White til Saturday Night Lives 40 års jubilæum i 2015. Foto: Ritzau Scanpix.

Til mediebureauet AP fortæller Betty White om en særlig fordel ved af fylde 99 år.

- Jeg kan stå op om morgenen så sent, som jeg vil uden at spørge om tilladelse, lyder det fra den friske skuespiller, der fylder 100 år om kun et enkelt år.

Betty White fortæller også om sine ydmyge planer med henblik på at fejre sin fødselsdag.

- Jeg har tænkt mig at gå ned og fodre de ænder, der tit besøger min have her i Californien, siger Betty, som også afslører sin fødselsdags-menu:

- Min gamle ven og agent Jeff Witjas kommer med en hotdog og nogle pomfritter. Men han tager også en buket roser med, siger Betty.